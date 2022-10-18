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Решено призывать в рамках мобилизации не более 30% штата одной компании

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Минобороны приняло решение призывать из одной компании не более 30% граждан от общего числа трудящихся в организации – соответствующий документ попал в распоряжение РБК.

«В целях обеспечения бесперебойного и стабильного функционирования отраслей экономики <...> Минобороны России принято решение призывать граждан на военную службу по мобилизации из одной организации в объемах, не превышающих 30% от общего числа трудящихся», – говорится в письме начальника главного организационно-мобилизационного управления – замначальника Генштаба Евгения Бурдинского, направленном в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров.

В сообщении уточняется, что письмо Минобороны отправлено по почте 7 октября и было получено профсоюзом сегодня, 18 октября.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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