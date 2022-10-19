Игорь Кобзев: «Входной билет» в лесной бизнес у нас – это лесовосстановление

Сегодня в Иркутске начала работу выставка передовых технологий и оборудования для лесной и деревообрабатывающей промышленности SibWoodExpo-2022. Ее открыл губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Уверен, что эта площадка даст новый импульс в понимании и решении многих вопросов. Это и новые логистические цепочки, и взаимодействия, приобретение продукции нашими партнерами, работающими в лесном хозяйстве. Здесь же вопросы импортозамещения, новых компаний, которые готовы предоставлять свою продукцию из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для нас важны вопросы лесовосстановления, которое является «входным билетом», для тех, кто хочет заниматься у нас лесозаготовкой, кто хочет инвестировать в создание лесного бизнеса. Это и вопросы пожарной безопасности в лесах, – сказал глава региона.

Успешной плодотворной работы пожелал участникам SibWoodExpo председатель исполкома Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» (МАСС) Геннадий Гусельников.

– Такие мероприятия позволяют сверять часы, что называется: посмотреть, как работают другие, увидеть положительные примеры того, как ведется работа, использовать эти примеры у себя. Кроме того, мы смотрим в завтрашний день, есть задачи, которые требуется решать сегодня с точки зрения развития лесной отрасли, – отметил Геннадий Гусельников.

В этом году выставка проводится в 29-й раз. Три предыдущих года ее принимал Братск. Сегодня SibWoodExpo собрала 42 участника из 16 субъектов РФ и двух, не смотря на санкции коллективного Запада, – из Германии и Австрии.

В рамках выставки состоялось заседание экспертно-консультационного совета МАСС по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, председателем которого является Игорь Кобзев. Вопрос разработки и внедрения технологий глубокой переработки древесины, в том числе пораженной вредителями и лесными пожарами был вынесен на первое место в повестке.

– Отходы лесоперерабатывающей промышленности, древесина, пораженная вредителями и лесными пожарами, низкосортная древесина при соответствующих методах переработки являются ценным природным сырьем, которое может обеспечивать потребности экономики. Поэтому необходимо разрабатывать новые и внедрять уже имеющиеся способы переработки древесины. Решение проблемы использования малоценной древесины и отходов производства является стратегической задачей в лесном комплексе, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин выступил основным докладчиком по вопросу совершенствования системы лесовосстановления.

Он отметил, что в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» регион является лидером среди регионов России по выполнению объемов лесовосстановления. При этом область ставит и реализует новые задачи по развитию инфраструктуры выращивания все большего количества саженцев ценных пород древесины, прежде всего с закрытой корневой системой (ЗКС). Так, потребность области в посадочном материале в 2022-2024 годах составит 21,8 млн штук сеянцев ежегодно, с 2025 года – 30 млн штук. Из них в 2022-2024 года материала с ЗКС потребуется 10 млн сеянцев в год, с 2025 года – 19 млн штук.

Также участники заседания рассмотрели вопрос о мерах по поэтапному сокращению площадей лесных пожаров. Все вопросы обсуждались с участием представителей заинтересованных федеральных ведомств, природоохранной прокуратуры, других структур, от которых зависит реализация в дальнейшем выработанных решений и предложений.