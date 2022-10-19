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Банки чаще отказывают в займах на фоне частичной мобилизации

После объявленной в России частичной мобилизации банки нарастили частоту отказов по заявкам на кредиты, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Скоринг Бюро».

Уровень одобрения кредитных заявок на ипотеку к 10 октября достиг 59,1%, упав за три недели после замера 19 сентября на 13,7 процентного пункта. Основное снижение — почти на 10 п.п. — пришлось уже на начало октября, до этого еженедельное изменение показателя не превышало 2 п.п.

Негативная динамика AR, хотя и менее заметная, наблюдалась и в других сегментах кредитования:

  • в кредитах наличными доля удовлетворенных запросов от клиентов по сравнению с 19 сентября сократилась на 4 п.п., до 31%;
  • в кредитных картах за тот же период — на 7 п.п., до 20%;
  • в POS-кредитах — на 3 п.п., до 19%;
  • в автокредитах — на 5 п.п., до 24%.

Еженедельные замеры AR «Скоринг Бюро» ведет с конца июля этого года, но у БКИ есть статистика среднемесячного значения этого показателя. Согласно ей, уровень одобрения заявок на ипотеку, необеспеченные ссуды и POS-кредиты на 10 октября оказался на минимуме с марта 2022 года. По автокредитам и кредитным картам были достигнуты исторически низкие уровни.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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