Для выезда за границу иркутянам, прибывающим в запасе, потребуется справка из военкомата

О том, возможен ли выезд за границу иркутянам, подлежащим призыву по частичной мобилизации, во время прямого эфира 13 октября рассказал военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко.

«Если гражданин находится в запасе и стоит на учете в военном комиссариате, согласно ФЗ-31, ему выезд за границу ограничен. Мы имеем практику, получили указания соответствующие и работаем напрямую с пограничными органами», – сказал военный комиссар.

Фуженко пояснил, что для выезда за границу необходима справка установленного образца, которую можно получить в военкомате. Там проверят категорию годности, учетную специальность и в зависимости от того, подпадает ли человек под критерии частичной мобилизации, будет выдана или не выдана справка для выезда заграницу

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.