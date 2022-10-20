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Спустя месяц мобилизации авиабилеты за рубеж подешевели на 25%

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Сильнее всего подешевели билеты в Армению – на 66%, пишет РБК со ссылкой на данные Tutu.ru.

Средний чек на авиаперелеты из России за рубеж с вылетами с 21 по 31 октября снизился более чем на 25% по сравнению с 21-30 числами сентября этого года.

Если в конце сентября билет в Армению можно было купить в среднем за 58 тыс. руб. в одну сторону, то в конце октября он подешевел на 66% — до 20 тыс. руб. на человека.

Перелеты в Азербайджан и Белоруссию за месяц стали примерно на треть дешевле. В конце сентября билет на самолет в Азербайджан стоил в среднем 39 тыс. руб., а сейчас — 27 тыс. руб. Перелет в Белоруссию, который месяц назад обходился в среднем в 14 тыс. руб., на конец октября стоит 9 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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