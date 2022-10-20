Единственный хирург-онколог из Братска, который был мобилизован, вернется домой

Единственный хирург-онколог Братского онкодиспансера Иркутской области Сурен Бозоян, который ранее был мобилизован, получил отсрочку и возвращается из воинской части Новосибирска, сообщило 20 октября в соцсетях региональное отделение ОНФ.

Помогли вернуть его домой военный прокурор и мэр Братска. Известно, что на иждивении врача находятся пятеро детей, а также жена, которая сейчас в декретном отпуске.

Бозоян получил повестку 25 сентября, 27-го – отправился в Новосибирск. Доктор полагал, что его направят в госпиталь для работы по своей специальности, однако его определили в мотострелковую роту. По поводу возвращения мужа домой обратилась супруга медика. Сам хирург-онколог был готов идти защищать Родину.

«Считаем, что при частичной мобилизации необходимо учитывать жизненные обстоятельства и профессию призывника. Так ли скоро можно заменить доктора, очередь на операцию к которому расписана на месяц вперед? Или учителя, у которого полторы ставки и выпускные классы? хирург-онколог из Братска получил отсрочку и возвращается домой», – сообщили в ОНФ.