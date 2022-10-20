«Нестраховой случай»: иркутский режиссёр снял фильм про страхового агента

Иркутский режиссёр Василий Медведев в своих социальных сетях представил публике свой новый фильм – короткометражный триллер «Нестраховой случай». Премьера состоялась на ютуб-канале режиссёра.





Лента повествует о страховом агенте Викторе, который ведёт, на первый взгляд, респектабельную жизнь, но под маской порядочного гражданина скрывается алчный пройдоха, который знает, как лишить клиентов заслуженных страховых выплат. Однажды вместо подписи в договоре, Виктор получает зловещий вопрос: застраховал ли он свою жизнь?



По словам режиссёра, «особенность проекта – это отсутствие бюджета». Однако, несмотря на это к работе над фильмом удалось привлечь маститых профессионалов. В главных ролях снялись киноактёр Константин Озеров («Похабовск: обратная сторона Сибири», «Решала») и артист Иркутского драматического театра им. Охлопкова Александр Дулов.

Режиссёр фильма Василий Медведев – известный документалист, участник и призёр международных кинофестивалей, создатель фильмов «Быль о белом горностае», «Хирург», «Судьба человека». «Нестраховой случай» - это его дебютная работа в игровом кино.

Для сценариста фильма Евгения Любовникова – это полноценный дебют в кино. Ранее он не принимал участие в работе над крупными проектами, лишь написанием сценариев для рекламных и корпоративных роликов.