Подрядчик за свой счет уложит новый асфальт вместо некачественного в Усолье-Сибирском

Подрядная организация, которая занималась укладкой асфальта на улице Интернациональной в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, уложит 400 метров нового полотна вместо некачественного, сообщил мэр Максим Торопкин.

«Отмечу, что претензии у администрации и проверяющих возникли еще в 2019 году, однако подрядчик не согласился тогда с ними и отказался выполнить работы в период гарантийных обязательств. После чего мэрия обратилась в арбитражный суд. И сегодня по решению суда дорожники срезают и заново укладывают асфальт. Ориентировочно работы должны завершиться к следующей неделе», – рассказал глава города.

Некачественную работу подрядчика доказала экспертиза взятых проб уложенного асфальтобетонного покрытия на данном участке – качество ремонта не соответствовало нормативным требованиям.