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Заморозить ОСАГО для мобилизованных предложили в Госдуме

Депутаты Государственной думы предлагают приостановить действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат по ним для мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в СВО, выясняли «Известия».

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Более логичным было бы пролонгировать страховку для таких автомобилистов, считают эксперты. Как может измениться «автогражданка» для водителей, призванных на службу.

Парламентарии выступили с инициативой приостановить действие полисов ОСАГО или компенсировать часть затрат на их покупку для автовладельцев, которые проходят службу в рамках частичной мобилизации. Такие же преференции депутаты предлагают распространить и на добровольцев, участвующих в специальной военной операции.

Письма с соответствующими обращениями (копии имеются в распоряжении «Известий») председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил в Центробанк и Российский союз автостраховщиков (РСА). Он подчеркнул, что многие мобилизованные автовладельцы, а также добровольцы были вынуждены оставить свои машины в гаражах и на парковках на неопределенный срок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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