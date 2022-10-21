Сбер вошёл в лидеры нового ESG-индекса

Сбер вошёл в число лидеров нового ESG-рейтинга, который подготовили РБК и рейтинговое агентство НКР. Эксперты включили банк в группу с самыми высокими ESG-показателями — 460–800 баллов. Хороший результат показал и СберНПФ: 340–459 баллов, уровень выше среднего.

Итоговый ESG-балл каждой компании складывался из суммы трёх составляющих: экология (Environmental, E), общество (Social, S) и корпоративное управление (Governance, G).

С точки зрения экологии учитывалось, сколько вредных веществ выбрасывают компании, как используют природные ресурсы, сколько инвестируют в природоохранные технологии и многое другое. Дополнительно для банков и страховых компаний — сформирован ли зелёный кредитный портфель, какие преимущества и льготы предлагаются зелёным клиентам.

В социальной сфере эксперты обращали внимание на то как соблюдаются трудовые нормы и права сотрудников, меры социальной защиты персонала, условия для работников с особыми потребностями, текучесть кадров и другие аспекты.

В корпоративном управлении первоочередное значение имели ESG-документы, регламенты по предотвращению конфликта интересов и антикоррупционные практики.

Составители рейтинга отметили, что устойчивое развитие актуально в любой ситуации, поскольку ориентировано на долгосрочную перспективу.

Татьяна Завьялова, старший вице-президент по ESG Сбербанка:

«Мы рады, что усилия Сбера в очередной раз получили заслуженную высокую оценку независимых институтов. Объём нашего зелёного портфеля, регулярная ESG-отчётность, открытость данных о выбросах парниковых газов по охватам 1 и 2, меры социальной поддержки сотрудников, качество корпоративного управления и другие ESG-параметры в сумме позволили нам достичь высоких ESG-показателей. Этот результат является отражением больших усилий, которые руководство банка, все его подразделения и сотрудники прикладывают к выполнению ESG-стратегии. В Сбере мы понимаем стратегическую значимость ESG-направления и по этой причине сохранили большую часть наших программ и инициатив на 2022 год, а также все среднесрочные стратегические приоритеты».