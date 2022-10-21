Подать заявку на бизнес-кредит в Примсоцбанке можно дистанционно

В Примсоцбанке подать заявку на кредит для малого и среднего бизнеса можно не только в офисе, но и онлайн – такая опция доступна на официальном сайте Банка.

- Онлайн-заявка – это удобный способ получить одобрение без посещения офиса банка. Мы экономим время своих клиентов, каждую заявку рассматриваем индивидуально. Нужный продукт можно легко подобрать на сайте банка, мы перезвоним буквально в течение двух часов и подробно проконсультируем по условиям, - отмечает Алексей Пастухов, начальник управления кредитования малого и среднего бизнеса, - также у нас доступна функция подачи заявки через 1С, а для действующих клиентов посредством банк-клиента.