Держатели "Миров" от Примсоцбанка получат 15% кэшбэка за оплату подписки на VK Mузыка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% кэшбэка за оплату 3-месячной подписки на VK Mузыка. Срок действия акции – 21.09.2022 - 31.12.2022.
Для этого необходимо:
– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
– перейти на специальную страницу VK Музыки, использовать промокод PRIVETMIR90 и нажать на кнопку со стрелкой;
– зарегистрироваться или авторизоваться через VK ID;
– привязать зарегистрированную карту «Мир», оплатить подписку и получить кэшбэк 15%;
– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 21 сентября 2022 по 31 декабря 2022.
Организатор акции — ООО "В КОНТАКТЕ"
ОГРН: 1079847035179
Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А, пом. 1-Н.
Для этого необходимо:
– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
– перейти на специальную страницу VK Музыки, использовать промокод PRIVETMIR90 и нажать на кнопку со стрелкой;
– зарегистрироваться или авторизоваться через VK ID;
– привязать зарегистрированную карту «Мир», оплатить подписку и получить кэшбэк 15%;
– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.
В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 21 сентября 2022 по 31 декабря 2022.
Организатор акции — ООО "В КОНТАКТЕ"
ОГРН: 1079847035179
Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А, пом. 1-Н.