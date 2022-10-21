Держатели "Миров" от Примсоцбанка получат 15% кэшбэка за оплату подписки на VK Mузыка

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 15% кэшбэка за оплату 3-месячной подписки на VK Mузыка. Срок действия акции – 21.09.2022 - 31.12.2022.



Для этого необходимо:



– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

– перейти на специальную страницу VK Музыки, использовать промокод PRIVETMIR90 и нажать на кнопку со стрелкой;

– зарегистрироваться или авторизоваться через VK ID;

– привязать зарегистрированную карту «Мир», оплатить подписку и получить кэшбэк 15%;

– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. Акция действует с 21 сентября 2022 по 31 декабря 2022.



Организатор акции — ООО "В КОНТАКТЕ"

ОГРН: 1079847035179

Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 12-14, лит. А, пом. 1-Н.