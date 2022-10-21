Реалист Банк запустил сервис удаленного осмотра имущества

Теперь для клиентов банка доступен осмотр залогового и лизингового имущества с помощью автоматизированной системы «Мобильный оценщик». Она дает возможность реализации осмотра силами клиента без участия сотрудников банка.

«Мобильный оценщик» работает очень просто: клиенту приходит sms-оповещение о назначении осмотра по залогу со ссылкой на вход в приложение. Для авторизации не требуются персональные данные клиента, доступ к осмотру осуществляется по специальному коду, который поступает на телефон клиента при входе в приложение. Предмет залога необходимо сфотографировать согласно инструкции и выслать досье осмотра на проверку сотруднику банка.

«Весь процесс занимает не более 10 минут. Получаемого фото- и видеоматериала достаточно для формирования объективного представления о фактическом наличии лизингового имущества, его состоянии и условиях эксплуатации. Это упрощает процедуру оценки и в три раза сокращает временные ресурсы как со стороны клиента, так и банка», - прокомментировал Председатель Правления Реалист Банка Владимир Эльманин.