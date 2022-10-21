Мобилизованный из Читинской области Андрей Хомиченко погиб в ходе выполнения специальной военной операции на Украине

46-летний Андрей Хомиченко участвовал в специальной военной операции на Украине весной, вернулся на родину в июне. Мобилизован 22 сентября по частичной мобилизации, погиб 11 октября, пишет информационный портал поселка Усть-Баргузин.

У Андрея осталась жена и трое несовершеннолетних детей.

«В нашей памяти Андрей останется любящим мужем и отцом, героем нашей страны», – пишут в издании.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.