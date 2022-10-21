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Первые мобилизованные жители Иркутской области отправились из Новосибирска к месту дислокации

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Первые военнослужащие из Приангарья отправились поездом к месту дислокации. Состав проводил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Сегодня наши ребята отправились к местам дислокации. Они прошли необходимую подготовку. Увидел, что настроение у них боевое. Горжусь ими!», – отметил Игорь Кобзев.

Он подчеркнул, что единовременные выплаты по 100 тыс. рублей получили почти 99% мобилизованных, включенных в состав части.

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
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