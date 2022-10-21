Незаконную майнинг-ферму обнаружили в подвале муниципального здания в Шелехове

МУП «Бытовые и ритуальные услуги» в городе Шелехове Иркутской области незаконно сдало ООО «Профит» подвальное помещение «Дома быта», который принадлежит муниципалитету, под майнинг-ферму. О нелегальных действиях предприятия сообщила 21 октября региональная прокуратура. Информация об организациях есть в картотеке арбитражных дел.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в аренду коммерческой организации незаконно предоставлено муниципальное помещение, которое в нарушение требований пожарной безопасности использовалось для размещения майнингового оборудования», – сообщила прокуратура.

Установлено, что договор на аренду помещения площадью 16,3 кв. м., расположенного в цокольном этаже нежилого здания «Дом быта» по адресу 4-ый микрорайон, 46, был заключен между коммерческой фирмой и муниципальным предприятием 1 мая 2022 года.

По решению суда 20 октября договор аренды признан недействительным: компания должна возвратить помещение муниципальной организации. По информации в документации, истцами по делу выступали региональная прокуратура и администрация Шелеховского городского поселения.