ОПГ под видом легального бизнеса срубила лес на 1,3 млн рублей в Иркутской области

Сотрудники полиции задержали восьмерых мужчин в возрасте от 25 до 65 лет по подозрению в незаконной рубке леса в Нижнеудинском районе Иркутской области на сумму свыше 1,3 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, местные жители под видом легальной предпринимательской деятельности, связанной с рубкой лесных насаждений, незаконно рубили деревья в Нижнеудинском районе для увеличения своих доходов на неотведенных им территориях.

По местам проживания подозреваемых и пункте приема и отгрузки древесины проведены обыски, в ходе которых изъяты и помещены на штраф-стоянку транспорт, инструмент и вырубленные деревья.

Возбуждено шесть уголовных дел по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Трое мужчин отправлены под стражу, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.