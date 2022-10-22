Машина скорой помощи с пациентом упала на бок после столкновения с иномаркой в Братске

Авария произошла вчера вечером на перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Ленина в Центральном жилом районе Братска – столкнулись автомобиль Toyota Mark II и машина скорой помощи, в которой находился пациент, сообщает региональная полиция.

«В результате аварии получили травмы и обратились за медицинской помощью четыре пассажира автомобиля скорой – два медицинских сотрудника, 23-летний пациент и его сопровождающая 57-летняя родственница», – рассказали в МВД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.