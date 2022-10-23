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Дизайн-код города создадут в Иркутске – на эти цели федеральные власти направили 206,4 млн рублей

Мэрия Иркутска сообщила о планах создать дизайн-код города, на который из федерального бюджета направят 206,4 млн рублей – деньги выделил Ростуризм в рамках конкурса, в котором победила столица Приангарья.

«Профессионалов в сфере архитектуры и дизайна приглашают принять участие в аукционе на разработку дизайн-кода Иркутска. Конкурсная процедура состоится на электронной площадке, участие в ней могут принять самозанятые граждане и юридические лица», – уточнили в администрации.

Как рассказал главный архитектор Иркутска Антон Жуков, архитектурно-художественная концепция, предложенная профессионалами в сфере дизайна, должна «улучшить визуальный образ областного центра, сформировать яркий и запоминающийся городской стиль».

Проект, разработанный администрацией, предусматривает появление туристического пространства, где жители и гости города смогут комфортно провести свой досуг. «Планируем создать смотровые площадки, установить информационные стенды, украсить иллюминацией. Все это будет реализовано в единой стилистике, создания которой с нетерпением ждем», – рассказала советник мэра Иркутска Инга Корочкина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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