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Работницу клининговой службы отправили в колонию на 9 лет за попытку убийства пожилой пары в Иркутске

Свердловский районный суд города Иркутска отправил 42-летнюю сотрудницу клининговой службы на 9 лет в колонию за попытку убийства пожилой пары, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что в сентябре 2020 года в квартиру, расположенную в Свердловском районе города Иркутска, к семейной паре в преклонном возрасте пришла сотрудница клининговой службы. Между работницей и пенсионерами произошла ссора, в процессе которой женщина вооружилась ножом и с целью убийства стала наносить потерпевшим множественные удары в жизненно важные  части тела. Однако ввиду активного сопротивления со стороны потерпевших и своевременного оказания им медицинской помощи они остались живы.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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