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Вещи, подобранные по спискам ребят, доставили мобилизованным из Иркутска

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Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что 23 октября мобилизованные земляки получили вещи, которые им раздадут уже сегодня вечером, подобранные по их спискам.

«Сегодня наши мобилизованные земляки получают помощь от иркутян. Фуру с оборудованием и снаряжением, подобранным по спискам от ребят, разгрузили в Юрге и Новосибирске. Часть груза передадим иркутянам, которые уже уехали в места несения службы, через другие подразделения», – рассказал мэр.

Ранее наши солдаты и офицеры уже получили индивидуальные аптечки первой доврачебной помощи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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