Почти 400 человек эвакуировали из ТРЦ «Карамель» в Иркутске после сигнала о пожаре

Сегодня днем в 14:58 в ТРЦ «Карамель» в Иркутске сработала пожарная сигнализация – из центра были эвакуированы 374 человека, 63 из них – персонал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«На верхнем этаже сработала пожарная сигнализация. Пожарные на месте, проверяют помещения. Задымления не обнаружено», – сообщили в МЧС.

После проверки помещения торгового комплекса причина срабатывания пожарной сигнализации не обнаружена. Дознаватели МЧС России проведут проверку по факту ложного сигнала о возгорании.