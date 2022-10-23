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Истребитель СУ-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сегодня, 23 октября, на двухэтажный жилой дом упал самолет категории СУ.

По информации регионального управления МЧС, СУ-30 рухнул на дом №30 на улице Павла Красильникова в микрорайоне Ново-Ленино в секторе частной застройки. После случившегося произошел пожар площадью 200 квадратных метров. Транспорт упал во время испытательного полета.

Глава региона выехал на место происшествия, туда же отправились все подразделения. Информации о пострадавших пока нет.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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