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Опубликовано видео с места крушения самолета СУ-30 в Иркутске

ГУ МЧС России по Иркутской области опубликовало видеозапись с места крушения самолета СУ-30 в Иркутске - инцидент произошел сегодня вечеров в микрорайоне Ново-Ленино.

В настоящее время открытое горение ликвидировано. 

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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