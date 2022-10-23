ГУ МЧС России по Иркутской области опубликовало видеозапись с места крушения самолета СУ-30 в Иркутске - инцидент произошел сегодня вечеров в микрорайоне Ново-Ленино.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.
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Новости
Опубликовано видео с места крушения самолета СУ-30 в Иркутске
ГУ МЧС России по Иркутской области опубликовало видеозапись с места крушения самолета СУ-30 в Иркутске - инцидент произошел сегодня вечеров в микрорайоне Ново-Ленино.
В настоящее время открытое горение ликвидировано.
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