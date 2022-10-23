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Людям, на чей дом упал самолет в Иркутске, выплатят деньги и могут дать временное жилье

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 23 октября сообщил, что людям, на чей дом упал самолет СУ-30, выплатят компенсации, а также могут дать временное жилье.

«Поговорили с жителями. Обязательно рассмотрим вопрос предоставления маневренного фонда, а также выплат по утрате имущества. Один на один с бедой жителей не оставим», – сообщил Игорь Кобзев.

Напомним, падение самолета в микрорайоне Ново-Ленино произошло сегодня вечером. Жители дома, на который упал транспорт во время летных испытаний, не пострадали. Пилоты СУ-30 погибли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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