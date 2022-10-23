Пострадавшие от падения самолета в Иркутске получат по 100 тыс. рублей

Власти Иркутской области выделят по 100 тысяч рублей семьям, чей дом разрушил самолет, упавший в микрорайоне Ново-Ленино в областном центре – это средства на первоочередные нужды, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Встретился со всеми пострадавшими, пять человек, две семьи. Разобрали все вопросы по восстановлению документов, по другой необходимой помощи. Во вторник семьи получат 100 тыс. рублей, которые положены по областному закону. Дальше будем работать индивидуально», – сказал Игорь Кобзев.

Проблемами горожан будет заниматься мэрия.