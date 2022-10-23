Новости

Пострадавшие от падения самолета в Иркутске получат по 100 тыс. рублей

Власти Иркутской области выделят по 100 тысяч рублей семьям, чей дом разрушил самолет, упавший в микрорайоне Ново-Ленино в областном центре – это средства на первоочередные нужды, рассказал глава Приангарья Игорь Кобзев.

«Встретился со всеми пострадавшими, пять человек, две семьи. Разобрали все вопросы по восстановлению документов, по другой необходимой помощи. Во вторник семьи получат 100 тыс. рублей, которые положены по областному закону. Дальше будем работать индивидуально», – сказал Игорь Кобзев.

Проблемами горожан будет заниматься мэрия.

Читайте также:

Режим ЧС ввели на территории Ленинского округа в Иркутске из-за крушения СУ-30
23 октября 2022
Электричество в дома, которые остались без света после крушения самолета в Иркутске, вернут к 22:30
23 октября 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

СУ-30 упал в Иркутске, последние новости
Режим ЧС ввели на территории Ленинского округа в Иркутске из-за крушения СУ-30
Пострадавшие от падения самолета в Иркутске получат по 100 тыс. рублей
150 домов остались без электричества из-за падения самолета СУ-30 в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании