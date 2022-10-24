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Иркутские работодатели ищут специалистов по мобилизационной работе

В России появились вакансии для специалистов по мобилизационной работе. За сентябрь-октябрь в целом по стране было открыто более двухсот таких предложений о работе. Данные приводит сервис по поиску работы hh.ru.

Больше всего вакансий для специалистов по мобилизационному и воинскому учету отрыто работодателями из Москвы (37% от всего объема подобных предложений) и Санкт-Петербурга (12%). В Иркутске за период сентябрь-октябрь было размещено четыре таких вакансии.

Работодателям требуются специалисты отдела мобилизационной подготовки, специалисты военно-учетного стола, начальники службы гражданской обороны и мобилизационной работы, специалисты по мобилизационной подготовке, специалисты по мобилизационной готовности и др.

К соискателям предъявляются довольно высокие требования в части опыта: 45% вакансий доступны кандидатам с опытом 1-3 года, 40% - 3-6 лет, а 8% - только для специалистов с опытом более 6 лет. 

Среди обязанностей, перчисленных в вакансиях: осуществление воинского учета в компании, ведение мобилизационного учета, обеспечение постановки на воинский учет по месту работы сотрудника, осуществление сверки с военными комиссариатами, оповещение о поступивших повестках и др.

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В целом по стране средняя предлагаемая зарплата для специалистов по мобилизационной работе составила 47 тысяч рублей, но отдельные вакансии предлагают оплату до ста тысяч рублей. В вакансиях, размещённых иркутскими работодателями, зарплата не указана.

Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru:

«Сегодня происходит масштабная перестройка работы HR-отделов: все организации независимо от форм собственности обязаны проводить определённые мероприятия в рамках мобилизационной подготовки, в том числе вести воинский учёт граждан по месту их работы или учёбы. Некоторые компании, в связи с этим, открывают дополнительные вакансии для специалистов по мобилизационной работе. Поэтому в целом для HR-направления сейчас подбор новых людей - далеко не первоочередная задача».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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