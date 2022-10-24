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Банк «Открытие» выступил официальным партнером Urban Awards 2022

Один из крупнейших финансовых институтов в России — входящий в список системно значимых кредитных организаций банк «Открытие» — поддержал 14-ю московскую премию Urban Awards и стал ее официальным партнером.

«Оценивать достижения и лучшие практики важно для каждой отрасли, но для строительства это особенно актуально — оно играет ключевую роль в социально-экономическом развитии страны. С одной стороны, строительная отрасль является одним из крупнейших работодателей, а, с другой, в России, как и во всем мире, недвижимость остается популярным инструментом инвестирования и сохранения капитала для граждан. Банк «Открытие» входит в число крупнейших игроков на рынке финансирования застройщиков, и качество возводимого жилья наряду с прозрачностью рынка имеют для нас большое значение.

Мы выступили партнером Urban Awards, так как за долгие годы существования премия стала настоящим знаком качества для российского рынка недвижимости. Она дает возможность лучшим застройщикам заявить о себе и получить оценку профессионального сообщества, что, в свою очередь, повышает стандарты качественного девелопмента. Поддержка таких мероприятий полностью отвечает нашим ценностям и взглядам на развитие отрасли», — прокомментировал Олег Шишкин, вице-президент, начальник управления недвижимости и девелопмента корпоративного бизнеса банка «Открытие».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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