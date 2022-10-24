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В корпоративном приложении РСХБ появилась функция телефонных звонков

Россельхозбанк постоянно расширяет возможности корпоративного приложения «Мой офис». Теперь пользователям приложения доступна функция телефонных звонков, которая позволит значительно экономить время на коммуникацию между сотрудниками.

К полностью отечественной разработке «Мой офис» подключены более 30 тысяч сотрудников Россельхозбанка. Приложение создает оптимальную среду для эффективной работы: доступ к цифровым сервисам для сотрудников, необходимые инструменты от информационных сервисов до сервисов управления задачами и календаря. Благодаря приложению сотрудники банка ведут деловую переписку по защищенным каналам и могут обсуждать рабочие вопросы, где бы они ни находились.

В последней версии приложения появились новые функции. Самым важным обновлением приложения стал интерфейс для совершения звонков коллегам прямо из корпоративного чата, без применения сторонних приложений. Также сотрудникам стала доступна возможность записи и отправки голосовых сообщений, настройка видимости каналов и чатов.

«Корпоративные приложения сегодня — намного больше, чем возможность пообщаться с коллегами. Они позволяют эффективно управлять внутренними ресурсами и помогают компаниям улучшить взаимодействие с сотрудниками, так как последние всегда знают, куда обратиться по текущим вопросам или заказать нужные справки. За счет этого увеличивается скорость коммуникации и происходит оптимизация рабочего времени», - прокомментировал заместитель директора Центра развития финансовых технологий РСХБ Михаил Лапа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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