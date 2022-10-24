Семьям погибших пилотов Су-30, который упал в Иркутске 23 октября, окажут необходимую помощь

Губернатор Иркутской области дал поручение оказать медпомощь близким погибших пилотов, а также содействовать в организации похорон, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

Виктора Крюкова похоронят в Иркутске. Максима Конюшина похоронят в Москве, где погребены его родители. Соответствующее письмо губернатор направил мэру Сергею Собянину.

«Близкие погибших летчиков сейчас переживают большое горе. Важно, чтобы в такие моменты люди не оставались с бедой один на один. Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая им память», – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что вечером 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом по адресу ул. Пржевальского, 32. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал.