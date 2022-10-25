Жители Иркутской области хранят на банковских вкладах более 350 млрд рублей

По данным Банка России, жители Иркутской области на 1 сентября 2022 года хранили на банковских счетах и вкладах (без счетов эскроу) более 350 млрд рублей. Это на 8% больше, чем годом ранее.

В текущем году средняя доходность вкладов выше, чем год назад. Так, в СФО в августе доходность вкладов до года составляла 5%, а вкладов сроком более года — 6,8%. В аналогичном периоде прошлого года эти значения были ниже и составляли 3,8% и 5,7% соответственно.

«Банковский вклад — это гарантированный доход, но клиенту не всегда бывает понятно, какую сумму он в итоге получит, особенно когда ставка зависит от выполнения условий. Чтобы разобраться, приходится внимательно изучать многостраничный договор со сложными и потому не всегда понятными формулировками. Теперь понять, подходит вам вклад или нет, стало проще. В договорах по вкладам самые важные условия можно увидеть на первом листе в виде таблицы. В ней указаны процентная ставка, условия и период начисления повышенных ставок, порядок выплаты процентов и продления вклада, ограничения на пополнение и досрочное снятие денег. Такая форма обязательна с 1 октября этого года, но в любом случае она не отменяет внимательного изучения всего договора», — отметила заместитель управляющего Отделением Иркутск Банка России Екатерина Моисеева.

Помимо этого, с 1 октября банки обязаны указывать минимальную гарантированную ставку по вкладу крупным шрифтом на титульной странице договора. Это деньги, которые гарантированно получит вкладчик, если не будет снимать свои сбережения до конца срока вклада, вне зависимости от соблюдения других условий. Информация о минимальной гарантированной ставке должна быть и в рекламных материалах в офисах банков, и на интернет-странице.