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Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 5% кэшбэк за оплату в «Деловых линиях»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 5% кэшбэка за оплату грузоперевозок в пунктах приема и выдачи заказа компании «Деловые линии». Акция действует с 5 октября 2022 по 31 декабря 2022.

Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
– оплатить грузоперевозки в пункте приёма и выдачи компании «Деловые Линии» зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 5%. – кэшбэк не начисляется при оплате картами Тинькофф;
– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней. 

Организатор акции — ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" ОГРН: 1027810306259
Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург ул. Стартовая, д. 8 Литер А, офис 132 ООО Деловые Линии для Полянцевой Ж.Л.

Подробнее об акции здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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