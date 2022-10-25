Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 5% кэшбэк за оплату в «Деловых линиях»

Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка могут получить 5% кэшбэка за оплату грузоперевозок в пунктах приема и выдачи заказа компании «Деловые линии». Акция действует с 5 октября 2022 по 31 декабря 2022.



Для того, чтобы воспользоваться предложением, необходимо:



– Зарегистрировать карту «Мир» Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;

– оплатить грузоперевозки в пункте приёма и выдачи компании «Деловые Линии» зарегистрированной картой «Мир» и получить кэшбэк 5%. – кэшбэк не начисляется при оплате картами Тинькофф;

– кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.



В среднем кэшбэк начисляется в течение 5-7 рабочих дней.



Организатор акции — ООО"ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ" ОГРН: 1027810306259

Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург ул. Стартовая, д. 8 Литер А, офис 132 ООО Деловые Линии для Полянцевой Ж.Л.



Подробнее об акции здесь.