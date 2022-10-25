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Мобилизованных из Иркутской области вакцинируют от трех болезней

Призванных вакцинируют от коронавируса, гриппа и пневмококковой инфекции. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

Руководителям медучреждений Приангарья поручили организовать работу выездных прививочных бригад в призывные пункты военных комиссариатов. Прививочные бригады обеспечены вакциной против новой коронавирусной инфекции, гриппа и пневмококковой инфекции. Показания для иммунизации определены календарем прививок.

Проводить иммунизацию призывников будут добровольно и при отсутствии противопоказаний.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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