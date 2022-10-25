Масштабное обновление SberBox: установка сторонних приложений и 100+ каналов бесплатно

ТВ-приставка SberBox с виртуальными ассистентами Салют получила большое системное обновление. Теперь устройство, работающее на российской операционной системе Салют ТВ, позволяет устанавливать приложения из интернета, искать голосом и смотреть контент в 6 популярных онлайн-кинотеатрах. Обновился дизайн упаковки, она стала компактнее и экологичнее. Пользователи, у которых уже есть приставка, смогут пользоваться всеми новыми функциями после ее обновления, которое произойдёт автоматически, рассказали в компании.

Открытая платформа

При подготовке обновления команда SberDevices проанализировала основные пожелания пользователей умных устройств Sber. Одно из долгожданных нововведений — возможность устанавливать популярные приложения. Самые востребованные из них — например, приложения онлайн-кинотеатров — уже появились в фирменном каталоге.

Если необходимого приложения не нашлось, можно установить его самостоятельно. Для этого нужно войти в личный кабинет на apps.sber.ru/my, загрузить файл и установить его на девайсе. Загружаемые файлы проверяются на вирусы и совместимость с ТВ, чтобы корректно работать на большом экране.

Больше бесплатного контента

Оценить новые приложения пользователи смогут благодаря 12 пробным подпискам от партнёров — бесплатно или за 1 рубль. Среди них ТВ-каналы, занятия спортом, игры, музыка и онлайн-кинотеатры [1].

На всех устройствах Sber стало больше бесплатного эфирного ТВ: приложение «Смотрёшка» и 24ТВ теперь дают доступ более чем к 140 каналам без подписки: если хочется большего, можно выбрать подходящий платный тариф [2].

Для всей семьи

Специально для юных пользователей устройств Sber и их родителей появился раздел «Детская комната». В ней собрано всё для детей: тысячи мультфильмов и фильмов, песен, сказок и подкастов, игр и подборок интересных фактов. Безопасный, прошедший модерацию контент развлечёт ребёнка, когда родителям нужно заняться делами, и поможет увлекательно провести время всей семьёй. Активируется раздел голосовой командой: «Салют, запусти детскую комнату».

Поиск по онлайн-кинотеатрам становится сквозным: в каталогах 6 сервисов появляется удобный голосовой поиск аналогичный тому, что уже работает в нативном приложении Видео [3].

Ярче и экологичнее

Упаковка обновлённого SberBox стала ярче и экологичнее: новая коробка позволяет снизить объем бумажных отходов более, чем на 60 тонн в год, сохраняя от вырубки более 1000 деревьев.

Доступность

Приобрести обновленный SberBox можно в официальном интернет-магазине и в розничных точках продаж ритейлеров-партнеров. Также обновленную приставку можно приобрести по подписке SberBox+СберПрайм. Оформить ее можно на 1-3 года, и получить устройство с бесплатной доставкой [4].

[1] Подробные условия акций доступны на странице

[2] Предложение действительно для всех пользователей 24ТВ и для новых пользователей «Смотрёшки».

[3] Обновление постепенно появится на всех SberBox до конца 2022 года. Будет также доступно на телевизорах под управлением Салют ТВ, умных медиаколонках с функцией ТВ-приставки SberBox Time и ТВ-медиацентрах SberBox Top.