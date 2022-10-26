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Российский спрос на переезд в Турцию в 2022 году вырос в рекордные 6 раз

Российский спрос на релокацию в Турцию по итогам сентября 2022 года вырос на 260,7% относительно августа нынешнего года. Это рекордный рост числа в рамках помесячной динамики. Схожий по объёмам рост зафиксирован в марте текущего года, когда число обращений выросло на 239,7%, сообщают эксперты инвестиционной компании Garnet  

Также резкий рост числа запросов в сентябре 2022 года был отмечен по сравнению с сентябрём 2021 года. Так, в первом месяце осени количество запросов по релокации в Турцию вырос 1268,46% относительно результата за аналогичный месяц прошлого года.

В целом, за девять месяцев 2022 года, интерес россиян к переезду в Турцию вырос более чем в 6 раз (+536,41%) относительно результата за аналогичный период прошлого года и на 1069,58% относительно девяти месяцев 2020 года.

– Пиковые периоды российского спроса на недвижимость в Турции пришлись на март, июнь и сентябрь. Весной всплеск спроса был связан с началом СВО, в июне – с ростом стоимости получения турецкого гражданства за счёт покупки недвижимости, в сентябре – из-за мобилизации, – отметила руководитель проектов инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

По словам эксперта, в основном россияне для покупки рассматривают небольшие однокомнатные квартиры и студии. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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