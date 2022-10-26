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Еще одна группа мобилизованных жителей Иркутской области отправилась в учебную часть Новосибирска

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В том числе, эшелон выехал из Иркутска.

«Ребята настроены серьезно. Отправка прошла слаженно и четко. Все мобилизованные и добровольцы получили индивидуальные аптечки первой доврачебной помощи и сухие пайки от нашего муниципального «Комбината питания», – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов. 

 

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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