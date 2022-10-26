Сотрудники РУСАЛа исполнили более 30 известных песен на фестивале талантов «Время хитов»

Концерт длился три часа, поэтому зрители полноценно смогли насладиться хитами 60, 70, 80, 90-х годов, а также современными произведениями.

Участие в фестивале приняли более 40 заводчан, а также творческие коллективы ДК «Металлург». Каждый солист продумал репертуар, костюм и выступление. Поэтому жюри было нелегко выбрать победителей в пяти номинациях.

Анжелика Долгопольская, председатель жюри:

– Все очень старались – и заводчане, и воспитанники Дворца культуры «Металлург». Выкладывались по максимуму, в номерах были видны свои чувства, эмоции. Каждый проявил себя достойно.

Победителями среди заводчан в разных номинациях стали: ансамбль Дирекции по коммерции с композицией «Музыка нас связала»; Дмитрий Пуляев из Дирекции по электролизному производству с песней «Ну и что» и Даниил Куницын из Цеха по ремонту оборудования анодного и литейного производства филиала ООО «ИСО», исполнивший произведение «Снег».

Подведение итогов и награждение состоялось сразу после выступления. Все участники получили благодарственные письма, а победители – дипломы и подарки. Такой подход к поддержке и поощрению творческой деятельности сотрудников предприятий заложил в свое время основатель РУСАЛа Олег Дерипаска.

Зрители выходили из зала под большим впечатлением от праздника и выразили желание, чтобы подобные мероприятия проводились чаще. Ведь они не только позволяют хорошо провести время в конце трудовой недели, но и мотивируют вести здоровый образ жизни без употребления алкоголя и наркотиков.