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Отцов двух детей и беременной женой освободят от частичной мобилизации

В директиву также входит освобождение от призыва отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности принята», – пишет глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина в Телеграм.

Помимо этого, в директиву внесена еще одна поправка – от частичной мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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