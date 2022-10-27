Автомобильная компания Ford покинула российский рынок

Американский производитель автомобилей Ford Motor ушел с российского рынка, сообщается 26 октября на официальном сайте компании.

«Ford Motor Company завершила выход из своей ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей 49-процентной доли в совместном предприятии Sollers Ford. Продажа последовала за полной приостановкой всех операций в России, включая производство, поставку запчастей, IT и инженерную поддержку, в марте этого года», – говорится в сообщении.

Акции Ford будут переданы совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом «Ford оставляет за собой право выкупить акции в течение 5 лет, если мировая ситуация изменится», – отмечается в сообщении.