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Корпорация «Иркут» поможет с покупкой нового жилья семьям, пострадавшим от крушения СУ-30

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«Корпорация «Иркут» выплатит компенсацию семьям, чьё жилье пострадало в результате крушения самолёта СУ-30 в Иркутске, а также поможет им в приобретении нового жилья.  Семьям погибших лётчиков-испытателей будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь. Все расходы по организации церемонии прощания с экипажем авиазавод возьмёт на себя. Эти вопросы обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

- Сейчас принципиально важный момент. Люди остались без крыши над головой, имущества. Поддержать их в такой непростой ситуации необходимо,- сказал Игорь Кобзев.

Ранее правительство Приангарья перечислило материальную помощь – по 100 тысяч рублей - двум семьям, проживавшим в доме, на который упал самолет, сообщает пресс-служба регионального правительства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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