Эксперты портала о рынке недвижимости Турции Turk.Estate проанализировали динамику российских сделок с недвижимостью в этой стране.

За девять месяцев 2022 года – с января по сентябрь – иностранцы приобрели в Турции 49644 объектов недвижимости. При этом на россиян приходится 9311 сделок, что составляет 18,76% от общего числа иностранных сделок в этой стране.

Пик российского спроса на покупку недвижимости в Турции пришёлся на июнь 2022 года. В этом месяце россиянами было приобретено 1887 объектов или 21,87% от общего числа иностранных сделок за тот месяц.

При этом наибольшая доля российских сделок в Турции пришлась на июль. В этом месяце наши соотечественники приобрести в этой стране 1028 объектов, что составило 26,1% от общего числа иностранных операций с недвижимостью в этой стране.

По данным экспертов портала Turk.Estate, в целом, в рамках последних пяти месяцев – с мая по сентябрь включительно – каждая пятая иностранная сделка с недвижимостью в Турции является российской.