АТБ проведёт совместный вебинар с торговым представительством России во Вьетнаме

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает серию вебинаров по ВЭД с участием торговых представителей России в различных странах Азии. В рамках мероприятия участники обсудят текущее состояние экономики Вьетнама и методы выхода российских компаний на вьетнамский рынок. Мероприятие проводится при поддержке Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

1 ноября в 11:00 по московскому времени на вебинаре «Россия и Вьетнам: перспективы торгово-экономического сотрудничества и решения для бизнеса» начальник экономического отдела Торгового представительства России во Вьетнаме Андрей Печерин расскажет о состоянии и актуальных вопросах торгово-экономических связей между Россией и Вьетнамом. Также он затронет такие темы, как история отношений между Россией и Вьетнамом, задачи торгпредства и предложения деловому сообществу, планирующему работать во Вьетнаме.

Эльхан Гурбанов, эксперт Азиатско-Тихоокеанского банка, также расскажет слушателям об актуальных решениях для бизнеса в сфере ВЭД.

Азиатско-Тихоокеанский банк является экспертом в сфере ВЭД и только в первой половине 2022 года увеличил количество клиентов по этому направлению в 4,5 раза - до 4 тысяч клиентов. АТБ выступает связующим звеном между импортёрами и экспортёрами и оказывает всестороннюю поддержку бизнесу. Специалисты АТБ по ВЭД знают все потребности бизнеса и помогут найти действенное решение для каждого клиента.

Для участия в вебинаре необходимо заполнить форму для регистрации.