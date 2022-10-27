Вклад Столичный теперь доступен во всех офисах Солид Банка

Один из самых популярных вкладов Солид Банка - вклад "Столичный" с 27 октября 2022 г. стал доступен к открытию во всех офисах Солид Банка.



– Вклад уже завоевал любовь клиентов в Москве, Петропавловске-Камчатском и Владивостоке. И неудивительно, ведь это годовой вклад с повышенной ставкой и пополнением, – говорится в сообщении банка.



Условия вклада:

Сумма вклада: от 100 000 руб. до 5 000 000 руб.

Процентная ставка: 1-181 день - 8% годовых, 182-367 - 7,5% годовых.

Срок вклада: 367 дней.

Начисление процентов: ежемесячно, в последний рабочий день месяца.

Выплата процентов: ежемесячно, в первый рабочий день месяца.

Пополнение: первые 10 дней, сумма дополнительных взносов не ограничена.

Расходные операции по вкладу: не предусмотрены.

Пролонгация: нет.