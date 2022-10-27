Автовладельцы за 9 месяцев оформили более 450 тыс. полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбера

Автовладельцы за 9 месяцев 2022 года приобрели на маркетплейсе Сбера по ОСАГО более 450 тыс. полисов на общую сумму почти 2,54 млрд рублей — это в 5,4 раза больше аналогичного периода прошлого года, рассказали в пресс-службе банка.

На маркетплейсе можно купить полисы ОСАГО 13 страховых компаний, включая СберСтрахование. Основная доля оформлений — 68% — приходится на онлайн-канал: 44% полисов клиенты приобрели в мобильном приложении СберБанк Онлайн, 24% — на сайте маркетплейса. Еще 32% договоров были заключены в офисах Сбера.

Всего с момента запуска площадки в августе 2020 года клиенты купили на ней 700 тыс. полисов ОСАГО. Совокупная страховая премия по этим договорам составила 3,8 млрд рублей.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка:

«Мы постоянно развиваем наш маркетплейс, чтобы он стал ещё удобнее. Так, на нём клиенты могут вернуть часть потраченных на страховку средств бонусами от СберСпасибо, которые можно обменять на рубли. Для заключения договора страхования понадобится всего три документа — СТС или ПТС, паспорт и водительское удостоверение. Полис придёт по электронной почте сразу после оплаты. Распечатывать его необязательно — достаточно знать серию и номер документа либо показать его на экране смартфона. Самый простой способ приобрести ОСАГО в Сбере — зайти в раздел "Страхование" в мобильном приложении СберБанк Онлайн и нажать на значок "+". Также клиентам доступна возможность оформления полиса в любом отделении банка — для некоторых клиентов это более удобный формат, так как можно поговорить с менеджером и задать все интересующие вопросы. Тем более, найти филиал Сбера — не проблема, у нас одна из самых широких сетей отделений в стране».