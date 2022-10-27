Геймеры получили новые фишки на Cyberhero

Оператор улучшил возможности киберспортивного портала CyberHero, который специализируется на мобильном гейминге. В сентябре 2022 года его посетили более 318 000 человек, количество уникальных пользователей платформы выросло на 25% по сравнению с августом, рассказали SIA.RU в пресс-службе компании.

Аудитория платформы охватывает игроков разного уровня – от начинающих геймеров до опытных киберспортсменов. В сентябре в турнирах приняли участие более 46 тысяч человек, а 77% переходов на сайт были прямыми, что указывает на наличие у платформы CyberHero своей лояльной аудитории.

Сайт платформы был полностью переработан: он получил новый пользовательский интерфейс, дополнительный функционал, а также современный дизайн. Теперь игрокам стало удобнее пользоваться порталом на любом устройстве.

Список дисциплин платформы CyberHero пополнили две популярные игры в жанре Battle Royale от компании Krafton: компьютерная игра PlayerUnknown's Battlegrounds и мобильная версия PUBG: New State. Все турниры проходят при непосредственной поддержке разработчиков: Krafton анонсирует события в своих аккаунтах в социальных сетях, а также выделяет для участников внутриигровые награды.

Специально для поклонников шутера Standoff 2 были разработаны уникальные подписки. Их обладатели получают гарантированный слот в любом турнире, удвоенное количество внутриигровой валюты за призовое место, а также игровое золото в подарок.

На платформе появился новый турнирный формат Super Series. Он включает в себя два этапа: открытые квалификации для всех желающих и финал, в котором сразятся лучшие игроки. Претендовать на денежный приз может любой геймер, вне зависимости от уровня игры и наличия подписки.

За билеты на турниры и товары в магазине можно расплачиваться внутренней валютой – баффами. В этом году Cyberhero обновила ассортимент, игрокам стал доступен мерч платформы, мышки и клавиатуры, уникальные скины для персонажей, смартфоны и другие гаджеты. Например, умные часы Xiaomi Mi Smart Band 6 или колонки JBL Clip4.

С сентября киберспортсмены из любой точки мира получили возможность активировать подписку CyberHero. Приобрести ее можно при помощи банковской карты, кошелька QIWI, а также через ЮMoney или Perfect Money. Достаточно выбрать удобный способ и открыть все бонусы платформы.

Напомним, что в 2019 году Tele2 запустила гейминговую платформу, которая ориентирована на профессиональных игроков и любителей киберспорта. Пользователи могут не только монетизировать свои геймерские навыки – сервис работает и как стриминговая платформа.