Из-за чего выгорают работники из Иркутской области?

60% иркутян считают, что выгорели на работе из-за невнимательности руководства и отсутствия поддержки. Опрос провели специалисты рекрутингового сервиса hh.ru.

На рабочем месте основным фактором, который приводит к выгоранию, 60% опрошенных работников из Иркутской области считают невнимательность руководства и отсутствие поддержки. Кроме того, больше половины назвали низкую заработную плату, не соответствующую ожиданиям (55%) и большой объем задач (51%). Еще 42% признали, что к выгоранию их приводит отсутствие теплых и доверительных отношений в коллективе. 26% считают, что их усталость связана с невозможностью гибкого графика и удаленной работы. 7% опрошенных рассказали, что им не хватает корпоративных выездов и офлайн-мероприятий.

Кроме того, в варианте ответа «другое», респонденты называли следующие триггеры выгорания на работе: не хватает отпуска, чтобы восстановиться; всеобщая апатия; несоблюдение work-life баланса; неинтересные задачи и не мотивирующий продукт; неорганизованность; отсутствие карьерного роста в компании; «работа в стол».

Интересно, что на невнимательность руководства чаще всего сетует высший и средний менеджмент (71%), а также ИТ-специалисты (70%). На несоответствие зарплаты активнее прочих ожиданиям жалуются представители сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», на большой объем задач – маркетологи (71%), а на отсутствие доверительных отношений в коллективе – работники науки и образования (50%).

А главными личными причинами, которые способствуют выгоранию, по мнению жителей Приангарья, чаще всего становятся неудовлетворенность своим финансовым состоянием (74%) и отсутствие возможности для полноценного отдыха (65%). Кроме того, заметную роль в выгорании играют недовольство жильем и окружающей обстановкой (36%), проблемы со здоровьем (26%), отсутствие партнера или любимого человека (19%) и близких друзей и подруг (14%). Наиболее редкие личные причины выгорания – это неудовлетворенность своим внешним видом (11%), сложные отношения с родителями или детьми, непринятие своего тела (по 10%), а также невозможность иметь детей (5%).