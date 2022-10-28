Более 2,4 млн российских и зарубежных школьников прошли «Урок цифры» по применению технологий ИИ в стартапах

Более 2,4 млн школьников из России и 130 стран мира прошли урок «Искусственный интеллект в стартапах». Также, было проведено более 120 открытых «Уроков Цифры» региональными подразделениями Сбербанка. Новый «Урок цифры» стартовал в конце сентября 2022 года в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он был разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжных акселераторов Сбера и Sber AI, рассказали SIA.RU в компании.

Школьники, их родители и педагоги познакомились с технологиями искусственного интеллекта и основными трендами их развития, узнали о применении технологий ИИ в сфере высокотехнологичного бизнеса. Среди российских регионов лидерами по количеству вовлеченных в проект ребят стали Белгородская, Оренбургская, Калужская, Курская, Пензенская, Ростовская, Калининградская, Омская, Магаданская, Самарская, Челябинская, Курская области, Республика Мордовия, Калмыкия, Алтай, Адыгея, Карелия, Чукотский, Еврейский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

«Урок цифры по теме искусственного интеллекта расширил инструментарий комплексной работы Правительства по подготовке кадров для отрасли и повышению цифровых компетенций детей и молодежи. За месяц благодаря новому уроку с технологиями ИИ, а также по их применению в реальном секторе экономики познакомилось уже более 2,4 млн школьников. Приятно видеть, что интерес к этой теме продолжает расти. Рассчитываем, что в будущем ребята свяжут свою профессиональную деятельность с созданием инновационных технологий и внесут свой вклад в достижение технологического суверенитета и информационной безопасности страны, о которых говорил Президент России».

«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, её инициаторы Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом «Вклад в будущее». Главная задача этого просветительского проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация. Тематические уроки помогают ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в IT-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных возможностях в области информационных технологий.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

«Искусственный интеллект уже применяется во всех сферах деятельности. Рекомендации товаров, генерация креативного контента, поиск такси, голосовые ассистенты — AI-технологии стали частью нашей с вами повседневной жизни. Но это не единственная технология с высоким потенциалом влияния на нашу с вами жизнь. Биотехнологии, web 3.0, блокчейн, технологии виртуальной и дополненной реальности, а также облака — всё это может значительно улучшить жизнь человека. А их объединение даёт предпосылки для создания чего-то большего и расширяет горизонт перспектив, в том числе в предпринимательстве.

Практически всё, что нас окружает, было создано предпринимателями, которые захотели изменить жизнь людей к лучшему. А значит, это не только работа, но и польза для общества. И для того, чтобы разобраться, как современным детям в будущем стать успешными предпринимателями с актуальными цифровыми навыками, проводился этот "Урок цифры"».

«Урок цифры» по применению технологий искусственного интеллекта в технологических стартапах разработан для широкой аудитории и не требует специальной подготовки: пройти урок могут школьники 1–11 классов, их родители и педагоги. Урок даёт знания об основных этапах создания и развития наукоёмкого бизнеса: от поиска идеи до развития своего проекта и масштабирования продукта.

Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»:

«Для нас «Урок цифры» — важный проект, который решает важнейшую задачу по формированию кадрового резерва в цифровом контуре. Сегодня для государства и бизнеса необходимо погружать и увлекать молодежь темами ИТ, искусственного интеллекта и других технологичных направлений, ведь очевидно — за этим будущее. И под будущим я понимаю не только развития технологий, но и технологический суверенитет страны, развитие экономики, повышение качества жизни. Здорово, что тема искусственного интеллекта заинтересовала более 2,3 миллионов ребят-это впечатляющие показатели, и я надеюсь, что многие из них свяжут свою жизнь с ИИ».

Урок «Искусственный интеллект в стартапах» состоит из видеолекции и интерактивного тренажёра. Во время прохождения тренажёра участник в игровой форме получает информацию об использовании технологий искусственного интеллекта, таких как компьютерное зрение, обработка естественного языка и предиктивная аналитика на основе больших данных. Тренажёр можно пройти для закрепления полученных знаний во время лекции: уровень сложности выбирается в зависимости от возраста и уровня подготовки.

«Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в стартапах» открыт для всех желающих и доступен на сайте.

А применить новые знания на практике можно в акселераторах Сбера для молодежи: открыт прием заявок на участие в программе для школьников 8–11-х классов, учащихся колледжей и техникумов, а также в программе SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участие в обеих программах бесплатное.