Ипотека Дальневосточного банка – в тройке лидеров лучших программ на первичном рынке жилья

Покупка квартиры — серьезное событие. При постоянно растущих ценах на жилье, скопить на собственные квадратные метры — дело весьма длительное. Одной из привлекательных альтернатив для приобретения недвижимости является жилье в новостройке. И, если по какой-то причине воспользоваться ипотечной программой с господдержкой (Льготная ипотека, Дальневосточная ипотека, Семейная ипотека, Ипотека для IT специалистов) не получается, то решить квартирный вопрос вам поможет «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости» от АО «Дальневосточный банк.

Эта программа вошла в тройку лидеров рейтинга Лучшие ипотечные программы на первичном рынке жилья в октябре 2022 банков ТОП 51-100. При составлении рейтинга учитывались факторы, на которые в первую очередь обращают внимание заемщики при выборе ипотечной программы: размер ставки, надежность банка, позиции в различных рейтингах, сумма ежемесячных платежей.

Ставка по программе «Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости» — от 8,9%*. Сумма кредита составит от 300 тыс. руб. до 85% стоимости приобретаемой недвижимости, первоначальный взнос- от 15%, срок кредитования- до 360 месяцев.