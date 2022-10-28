108,6 тыс. м² жилья введут в эксплуатацию застройщики Иркутской области до конца года

По результатам анализа сайтов и проектных деклараций застройщиков, проведенного ЕРЗ.РФ, в регионе застройщики возводят 193 дома. Это 16,6 тыс. жилых единиц (квартир, блоков, апартаментов), совокупная площадь которых составляет 855,9 тыс. м². До конца 2022 г. застройщики планируют ввести в эксплуатацию в Иркутской области 108,6 тыс. кв. м жилья.

Наибольший объем строительства в квадратных метрах приходится на объекты, разрешение на строительство которых выдано в 2021 г. (30,3% по площади жилых единиц). До конца 2022 г. застройщики планируют ввести в эксплуатацию или передать дольщикам по ДДУ 108,6 тыс. кв. м жилья. Средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию в регионе составляет 4,2 месяца.

Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 9-12 этажей – 39,8% от всей площади строящегося жилья. Объекты выстоного строительства в регионе не вывлены, что является типичным для Иркутской области. В целом по Российской Федерации доля высотного строительства составляет 26%.

Наиболее распространенным материалом стен строящихся домов в Иркутской области является монолит-кирпич. Из него возводится 64,3% от всей площади жилищного строительства.