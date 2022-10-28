«Птичка на свободе»: Илон Маск завершил сделку по покупке Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск стал новым главой Twitter, сообщает CNBC со ссылкой на источники. «Птичка на свободе», – написал он в своем аккаунте. Маск завершил сделку по приобретению социальной сети за $44 млрд вечером 27 октября.

По данным издания, первым решением после закрытия сделки стала смена руководства – генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру Twitter. Ранее источники предупреждали, что в случае покупки компании предпринимателем 75% сотрудников будут сокращены. Однако бизнесмен пообещал этого не делать.



